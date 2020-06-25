В Тюменской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионе выявлено 50 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии - 2717. Выздоровели 62 человека выздоровели, в целом - 1 606.

В стационарах на ИВЛ находятся 11 пациентов. В обсерваторе проживают 76 человек, в том числе 15 детей. 995 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 606 -на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом.

В целом в России за сутки выявлено 7 176 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 12 393 человека. Всего на сегодня в стране выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.