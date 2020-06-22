В Тюменской области коронавирус выявили еще у 47 человек

В России за последние сутки выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 47 человек. Всего на территории региона зарегистрирован 2 621 случай COVID-19.

За сутки 13 человек выздоровели, в целом с начала года - 1 498. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 119 человек находятся в обсерваторе, 1 050 остаются под медицинским наблюдением. За весь период в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом.

За время пандемии в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.