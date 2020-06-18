В Тюменской области 51 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 51 человека. Всего на территории региона зафиксировано 2 433 случая заболевания COVID-19.
За сутки 47 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1404 пациентов. 7 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 108 человек находятся в обсерваторе. 871 остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом.
За все время в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru