В Тюменской области 51 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 51 человека. Всего на территории региона зафиксировано 2 433 случая заболевания COVID-19.

За сутки 47 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1404 пациентов. 7 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 108 человек находятся в обсерваторе. 871 остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом.

За все время в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.