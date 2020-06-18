Тюменские медики отправятся работать в моногоспиталь в Новом Уренгое

16:52 18 июня 2020
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Фото предоставлено оперативным штабом Тюменской области по профилактике коронавируса

Двадцать четыре врача, преподавателя и ординатора Тюменского государственного медицинского университета отправятся на Ямал. Терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры едут в моноинфекционный госпиталь в Новом Уренгое для поддержки местных врачей в борьбе с коронавирусом.

Все медики прошли специальное обучение по работе с COVID-19, у многих есть опыт борьбы с опасными инфекциями. В Новом Уренгое медики пробудут месяц. Сформировано несколько бригад, последняя из них отправится 20 июня.

Теги: коронавирус , медики , Ямал
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