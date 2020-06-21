В Тюмени продлили режим ограничений, но разрешили посещать парки и рестораны

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, но гражданам с 22 июня разрешено посещать общественные места, скверы, парки, а кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов на открытых террасах и летних верандах. Людям старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, разблокируют транспортные карты.

При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, запрет на массовые мероприятия и другие ограничения продлеваются еще на неделю. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Остаются закрытыми ТРЦ, спа- и фитнес-центры, аттракционы и аквапарки.

Об эпидобстановке и о том, почему регион пока не может перейти к третьему этапу ограничений, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал 20 июня в прямом эфире: