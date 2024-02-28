В Тюменской области за неделю почти на 23 % снизилась заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области продолжается сезонная регистрация респираторных инфекций, обусловленных вирусами гриппозной и негриппозной этиологии. С 19 по 25 февраля в целом по области зарегистрировано снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на 22,7 % по сравнению с предыдущей неделей и на 23 % ниже аналогичного периода прошлого года. Превышение эпидемических порогов по совокупному населения нет.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 15,5 на 100 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15 %. Заболеваемость преимущественно протекает в форме ОРВИ, сообщает регионнальное управление Роспотребнадзора.

С целью профилактики вирусных инфекций для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию, поменьше находитесь в местах массового скопления людей. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон помогают сохранить здоровье. Если почувствовали недомогание, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу, чтобы вовремя начать правильное и эффективное лечение.