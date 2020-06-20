В Тюменской области проведено более 289 тысяч тестов на коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было выполнено более 6 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию. Всего в Тюменской области проведено 289 980 исследований на наличие COVID-19.

Жители Тюменской области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на коронавирус в частных медицинских организациях. Это ООО "Доктор АРБИТАЙЛО", клинический госпиталь "Мать и дитя", АО МСЧ "Нефтяник", ООО "Авиценна", ООО "Нефтяник-Мед", ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА" Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Гемотест Урал", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "ТГК Диагностика", Городская больница АО "Медицинский центр", ООО "Сибмединвест", ООО "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А", ООО "Новамед".

В государственных медицинских организациях проходят обследование граждане, прибывшие из неблагополучных регионов РФ и жители области старше 65 лет с признаками ОРВИ, контактировавшие с больным COVID-19, заболевшие внебольничной пневмонией, медицинские работники.