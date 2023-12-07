В Тюменской области растет заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ

В Тюменской области с 27 ноября по 3 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 11,3 %, при этом количество заболевших на 34 % меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ по-прежнему в основном определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, эпидпороги не превышены во всех возрастных группах.

По итогам прошлой недели число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 11,5 % к предыдущей неделе.

С целью профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. По возможности избегайте контактов с заболевшими - либо соблюдайте меры предосторожности. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон помогают сохранить здоровье.

Если почувствовали недомогание, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу, чтобы вовремя начать правильное и эффективное лечение.