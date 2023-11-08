В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ, но коронавируса выявляется больше

18:00 07 ноября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области с 30 октября по 5 ноября в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,8 % (не превышает эпидпорог), однако зафиксировано 394 случая заболевания населения COVID-19, неделей ранее было 339 таких случаев.

Помимо этого, на прошлой неделе сообщалось о выявлении трех случаев гонконгского гиппа, позже жителям региона нопомнили о вакцинации, которая, по утвержеднию РПН, способна защитить и от этого типа вируса. 

Теги: вакцинация , грипп , коронавирус , ОРВИ , Роспотребнадзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2023