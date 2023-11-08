В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ, но коронавируса выявляется больше

В Тюменской области с 30 октября по 5 ноября в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,8 % (не превышает эпидпорог), однако зафиксировано 394 случая заболевания населения COVID-19, неделей ранее было 339 таких случаев.

Помимо этого, на прошлой неделе сообщалось о выявлении трех случаев гонконгского гиппа, позже жителям региона нопомнили о вакцинации, которая, по утвержеднию РПН, способна защитить и от этого типа вируса.