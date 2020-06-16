Парад в честь 75-летия Победы в Тюменской области перенесли на месяц

Торжественное прохождение войск тюменского гарнизона "Салют, Победа!", которое планировалось провести в Тюмени 24 перенесено на 26 июля. Ожидается, что в этот же день пройдет шествие "Бессмертного полка", сообщается на сайте регионального правительства.
Тюменская область - не единственный регион, который из-за сложной ситуации с коронавирусом отказался от проведения парада. По данным РИА Новости на 16 июня, власти 14 российских городов отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня. Парад не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
Член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что власти приняли разумное решение, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом.
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