Трансляции "Бессмертного полка" и Парада Победы тюменцы смогут посмотреть на уличном экране

Трансляция парада Победы 9 мая будет проходить в режиме реального времени на цифровых уличных экранах медиахолдинга MAER в разных городах России, сообщает ТАСС, в Тюмени такой экран расположен на фасаде дома №61 по улице Республики.

"В этом году мы снова показываем на крупнейших уличных экранах страны парад Победы. Люди по всей стране увидят в режиме реального времени, как по Красной площади проходят парадные расчеты и военная техника. Мы транслируем это событие в обновленном формате: все происходящее в кадре сопровождается инфографикой", - отметил генеральный директор и владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.

Помимо Тюмени, видео с Красной площади покажут на цифровых экранах и медиафасадах в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и Челябинске. С 00:00 мск 9 мая до начала парада Победы и сразу после него жители российских городов увидят трансляцию "Бессмертного полка", который проходит онлайн.