Тюменцам рассказали, где 9 мая в городе пройдет военная техника

Колонна военной техники преодолеет маршрут длиной более 38 км по улицам Тюмени 9 мая, начало движения — в 10:00.
В областной столице военная техника проследует через весь город, чтобы как можно больше жителей и гостей города могли ее увидеть. Такое решение приняли на оргкомитете подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает информцентр правительства ТО.
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