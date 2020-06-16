В Тюменской области за сутки 61 случай коронавируса и еще одна смерть

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 61 человека. Всего на территории региона зарегистрировано 2 330 случаев COVID-19.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 71 год, с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. За весь период пандемии в регионе скончались 15 пациентов с коронавирусом.

Также за сутки 70 человек выздоровели, за весь период пандемии выздоровели 1 320. 5 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 959 остаются под медицинским наблюдением. 104 человека размещены в обсерваторе.

За весь период пандемии в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.