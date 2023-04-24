Казахстан отказался от военного парада

Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службе минобороны республики.
В отличие от российских регионов, где парады в честь Дня Победы не будут проводить из-за соображений безопасности, в Казахстане отмену объяснили "экономией средств и решением других задач".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru