Казахстан отказался от военного парада

12:32 24 апреля 2023
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Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службе минобороны республики.

В отличие от российских регионов, где парады в честь Дня Победы не будут проводить из-за соображений безопасности, в Казахстане отмену объяснили "экономией средств и решением других задач". 

Теги: Казахстан , парад
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