В мае в тюменском "Роднике" стартуют всероссийские соревнования по настольному теннису

В реабилитационном центре "Родник" проходит Областной чемпионат по спорту слепых в дисциплине "Настольный теннис".

Среди участников 30 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа. Победителей и призеров определят в личном зачете.

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта среди людей с ограниченными возможностями зрения. Спортсмены борются за медали в защитных очках, которые уравновешивают шансы каждого. Соревнования проходят на специально оборудованных столах для слабовидящих.

"Все играют в равных условиях – неважно, слепой человек или слабовидящий. Все участники ориентируются только на звук. Желающих заниматься настольным теннисом в нашем регионе очень много, среди них как взрослые спортсмены, так и дети", — комментирует событие Алексей Сиваков, заместитель председателя Федерации спорта слепых Тюменской области.

10 мая в "Роднике" стартуют всероссийские соревнования по настольному теннису. На этот раз за победу будут сражаться дети со всей страны.

По материалам ОРЦ "Родник".