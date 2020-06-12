В Тюменской области 22 новых случая коронавируса

14:07 12 июня 2020
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За минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания. Ввсего с начала пандемии выявлено 2069коронавирусных больных.

Излечились уже 1217 человек, у 11 из них диагноз снят в последние сутки.

3 пациента на ИВЛ (из общего числа болеющих);
В Обсерваторе проживают 115 человек, в том числе 5 детей, 1 614 остаются под медицинским наблюдением, 3 909  находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 13 пациентов с коронавирусом.

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