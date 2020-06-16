В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса

В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
В Тюмени 18 человек заболели в социальном учреждении "Милосердие". Первые 2 случая выявили в начале июня, по результатам контрольного обследования было выявлено еще 16 заболевших коронавирусом. Все они госпитализированы. 69 контактных лиц сейчас находятся в обсерваторе.
В областной больнице №3 Тобольска зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Половина из них это медработники, другая половина это пациенты. Все случаи зафиксированы в одном терапевтическом отделении, его работа приостановлена. Все контактные сотрудники отстранены от работы и находятся на обязательной самоизоляции по месту жительства.
На нефтяном месторождении в Уватском районе зарегистрировано 23 факта заражения коронавирусной инфекцией, это сотрудники подрядных и субподрядных организаций. На месте проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.
По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за прошедшую неделю зафиксирован рост на 10% заболеваемости коронавирусом по сравнению с первой неделей июня. По предварительным оценкам, это связано с нарушением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.
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