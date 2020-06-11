В Тюменской области за сутки 34 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 34 человек. Всего на территории региона зафиксировано 2 047 случаев заболевания COVID-19.

За сутки 30 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1 206 человек. 6 пациентов находятся на ИВЛ. 1 614 человек остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 74 лет с тяжелой двухсторонней пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 13 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.