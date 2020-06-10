В Тюменской области за сутки 32 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 32 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 2 013 случаев COVID-19.

За стуки 32 человека выздоровели, за весь период пандемии выздоровели 1 176 человек. 6 пациентов находятся на ИВЛ. 1 667 человек остаются под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.