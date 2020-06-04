В Тюменской области 49 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 49 человек. Всего на территории региона зафиксировано 1 798 случаев коронавируса.

За стуки в Тюменской области выздоровел 21 человек, за весь период пандемии — 983 человека. 5 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 2 225 остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 9 пациентов с коронавирусом.