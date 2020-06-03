В Тюменской области 47 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На территории Тюменской области диагноз подтвердился еще у 47 человек. Всего в регионе зафиксировано 1 749 случаев заболевания COVID-19.

За сутки 40 человек выздоровели, за весь период — 962 человека. 7 человек из получающих лечение находятся на аппаратах ИВЛ. 305 человек в обсерваторе, 2 430 находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 195 957 человек, скончались 5 215.