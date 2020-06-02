В Тюменской области за сутки 41 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 41 человека.

Всего на территории региона зафиксировано 1 702 случая заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 53 человека, всего — 922 человека. 784 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 8 пациентов с коронавирусом. 2 649 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.