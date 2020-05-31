В Тюменской области выздоровела половина больных коронавирусом

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 30 человек, выздоровели 6 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирус в Тюменской области подтвердился у 1 638 человек, 818 из них выздоровели, 8 умерли.

На лечении находятся 812 пациентов, в том числе 5 - на ИВЛ.

В обсерваторе 288 человек, 2 715 остаются под медицинским наблюдением, 3 533 человека находятся на перевахтовке.

В целом по россии за минувшие сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. Полностью выздоровели 4 414 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 4 693 человек, выздоровели 171 883.