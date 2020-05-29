В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 18 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 1 580 случаев заболевания COVID-19. 783 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. За время пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. 2 759 человек остаются под медицинским наблюдением, 310 человек находятся в обсерваторе.

За весь период пандемии в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 159 257 человек, 4 374 человека скончались.