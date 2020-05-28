Тюменцев просят не принимать дома гостей из других регионов

Воздержаться от поездок в другие регионы страны до стабилизации эпидемиологической ситуации советует управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Также тюменцам рекомендуют отказаться от приема гостей на своей территории без острой на то необходимости.

Если визита родственников или друзей не избежать, воспользуйтесь инструкцией.

Прибывающим в аэропорт Рощино нужно сначала сообщить о своем приезде на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

Две недели со дня прилета жителям и гостям города необходимо будет соблюсти режим домашней изоляции. Нельзя гулять, посещать общественные места, магазины и аптеки.

Если у ваших гостей или у вас появились симптомы респираторного заболевания, необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

Ни в коем случае не стоит самостоятельно посещать поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей. Врач приедет к вам домой и примет решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации.

Если ваши гости или родственники приехали на машине или поезде, для них действуют аналогичные правила. После истечения двухнедельного карантина все ограничения снимаются.