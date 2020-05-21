В Тюмени у 16 вахтовиков, прилетевших с Ямала, выявили коронавирус

16 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Тюмени 21 мая. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые проходят обсервацию в тюменской гостинице. О выявлении нового очага заражения заявило Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На территорию Тюмени через аэропорт Рощино прибыла группа вахтовиков, которые занимались бурением скважин на Ямале. По прибытию они были размещены в гостинице "Лайнер" около аэропорта Рощино. 20 мая специалисты Медико-санитарной части "Нефтяник" взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Предварительно положительные результаты направлены в центр эпидемиологии для ретестирования . Сегодня, 21 мая, получено 16 положительных результатов", – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Ведомство незамедлительно провело санитарно-эпидемиологическое расследование, очаг локализован.

"В настоящее время все проживающие в гостинице осматриваются врачом- инфекционистом, у всех повторно забран биологический материал для исследований. В том числе, у работников гостиницы. Ситуация находится на особом контроле Управления", – подчеркнула она.

В статистике Роспотребнадзора по количеству заболевших эта цифра будет отражена завтра, 22 мая, уточнили в региональном Оперштабе по коронавирусу.