В Тюменской области 46 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев заболевания COVID-19 в 81 регионе. В Тюменской области диагноз подтвердился у 46 человек.

Всего на территории региона зарегистрирован 1 181 случай коронавируса. 7 человек скончались. Выздоровели 427 человек, в том числе за сутки -16. 747 получают лечение, 7 из них на ИВЛ.

179 человек находятся в обсерваторе, 4 479 остаются под меднаблюдением, 1 995 находятся на перевахтовке.

За весь период в России выявлено 290 678 случаев COVID-19 в 85 регионах. 70 209 человек выздоровели, скончалось 2 722 человека.