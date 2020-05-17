В Тюменской области открываются парикмахерские и другие заведения сферы услуг

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о первом этапе снятия ограничительных мер в регионе.

С 18 мая в Тюменской области возобновляют работу предприятия бытовой сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. метров при наличии отдельного входа. Все предприниматели, работники и покупатели должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ослабление ограничительных мер будет проходить в три этапа. Для определения готовности региона к снятию ограничений учитываются три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных коек, охват тестирования населения методом ПЦР.

В Тюменской области создан необходимый резерв коек – 770. По охвату тестирования населения регион входит в десятку лидеров России. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции - 0,6 (должен быть меньше 1).

"Формально мы можем перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, но мы с вами полтора месяца жили в условиях жестких ограничений, соблюдали режим самоизоляции, многие предприниматели не работали и несли убытки. За это время мы смогли добиться нужных показателей. Теперь важно не нарушить это хрупкое равновесие. Если мы сделаем быстрые и необдуманные шаги, то можем это равновесие нарушить, и будем вынуждены вернуться в условия более жестких ограничений", - сообщил губернатор.

Закрытыми до 31 мая остаются ТРЦ, кафе и рестораны, зоопарки, аквапарки, СПА- и фитнес-комплексы, банно-оздоровительные комплексы.

Напомним, часть послаблений режима повышенной готовности уже реализована. Так, жителям региона с 11 мая разрешено выходить на прогулки и заниматсья спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Однако посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей остается под запретом до 31 мая.

В регионе с14 мая действует обязательный масочный режим. Люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.