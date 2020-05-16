Вахтовики из Якутии пройдут карантин в тюменском обсерваторе

10:12 16 мая 2020
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В санатории "Градостроитель" 15 мая размещены 77 вахтовиков, прилетевших из Талакана (Якутия). Перед Тюменью рейс сделал посадку в Урае.

Из аэропорта до обсерватора они были доставлены на автобусах с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. 

"Мы подготовили номера, всех разместили. Профилактические меры соблюдены, у всех возьмем анализы и, если все будет хорошо, на 14-й день граждане поедут домой", - сообщила и.о. главного врача ЛРЦ "Градостроитель" Людмила Барсукова.

Теги: карантин , коронавирус
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