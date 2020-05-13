В Тюменской области 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10 028 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 75 человек.

Всего на территории региона зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19. 323 человека, в том числе 8 за последние сутки, выздоровели, 6 скончались.

648 больных проходят лечение в медучреждениях региона, пять из них на ИВЛ.

В обсеравторе проживают 55 человек, под наблюдением медиков - 4 280, на перевахтовке - 2 450 человек.

Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией пока не выявлены в тех из 26 муниципалитетов Тюменской области, а именно в Армизонском, Сладковском и Юргинском районах.

По числу заразившихся за весь период пандемии лидирует Тюмень. За минувшие сутки диагноз здесь подтвердился ещё у 49 человек.

В Бердюжском (ранее коронавирусной инфекции не было), Исетском, Казанском районах за минувшие сутки по + 4 подтвердившихся новых случая заражения, в остальных муниципальных образованиях за указанные период случаи заражения единичные.

За весь период в России выявлен 242 271 заболевший в 85 регионах. 48 003 человек выздоровели, 2 212 скончались.