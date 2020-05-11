Тюменцев обязали носить маски, но уже разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Жители Тюменской области обязаны с 14 мая при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций и учреждений, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе до 31 мая продлен режим самоизоляции, но в смягченном варианте.

Гражданам с 11 мая разрешено гулять по улицам в парах и с соблюдением социальной дистанции с другими гуляющими.

Любители спорта могут продолжить тренировки, даже в парах, но с соблюдением 5-метровой дистанции с другими.

При этом запрет на посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей продлен до 18 мая.

Соответствующие изменения в постановление № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внес 11 мая губернатор Александр Моор.