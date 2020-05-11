В Тюменской области до 31 мая продлен режим повышенной готовности

"Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока еще высокое. Исходя из ситуации, я внес изменения в постановление № 120-п о продлении режима повышенной готовности до 31 мая", - сообщил в соих соцсетях губернатор Александр Моор.

В связи с продлением режима самоизоляции приняты решения:

Тюменцам разрешаются прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метров, а также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек вместе, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

С 14 мая по рекомендации Роспотребнадзора граждане обязаны при нахождении в общественном транспорте и такси, при посещении любых общественных мест и организаций использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразовые.

Временные ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей продлены до 18 мая.

Продлен срок предоставления гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему постановлению адресной социальной помощи в размере 2000 рублей по 31 мая 2020 года (ранее было до 11 мая).