Отели, базы отдыха и санатории Тюменской области стали обсерваторами для вахтовиков

При возвращении с вахты и при отправлении на работу вахтовики должны выдержать 14-дневнй карантин и сдать тест на коронавирус. В связи с этим разработан алгоритм взаимодействия с нефтяными компаниями по вопросу размещения вахтовиков в Тюменской области. Для решения этих вопросов в регионе создана комиссия по рассмотрению обращений предприятий нефтегазовой отрасли о развертывании обсерваторов.

По данным на 7 мая, в Тюменской области развернуто 15 обсерваторов, в которых пребывают более тысячи лиц из 9 предприятий нефтяных компаний, работающих вахтовым методом, сообщает оперштаб по коронавирусу.

На сегодня специалистов, прибывших в область, размещают:

▪️ "ГрандОтельУват" (Уват)

▪️ эко-парк "Тайга" (ООО ДОК "Юный геолог")

▪️ б/о "АВАН"

▪️ санаторий "Геолог"

▪️ санаторий "Ласточка"

▪️ б/о "Верхний Бор"

▪️ б/о "Кулига-парк"

▪️ ЦВМР "Снежинка"

▪️ АСУСОН ТО "Красная Гвоздика"

▪️ ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

▪️ отель "Море"

▪️ "Олимпийская Ребячка"

▪️ б/о "Пруд Лесной" (ООО "Дельвер")

▪️ санаторий "Жемчужный"

▪️ санаторий "Сосновый бор" (Ялуторовск)