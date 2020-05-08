Отели, базы отдыха и санатории Тюменской области стали обсерваторами для вахтовиков

При возвращении с вахты и при отправлении на работу вахтовики должны выдержать 14-дневнй карантин и сдать тест на коронавирус. В связи с этим разработан алгоритм взаимодействия с нефтяными компаниями по вопросу размещения вахтовиков в Тюменской области. Для решения этих вопросов в регионе создана комиссия по рассмотрению обращений предприятий нефтегазовой отрасли о развертывании обсерваторов.
По данным на 7 мая, в Тюменской области развернуто 15 обсерваторов, в которых пребывают более тысячи лиц из 9 предприятий нефтяных компаний, работающих вахтовым методом, сообщает оперштаб по коронавирусу.
На сегодня специалистов, прибывших в область, размещают:
▪️ "ГрандОтельУват" (Уват)
▪️ эко-парк "Тайга" (ООО ДОК "Юный геолог")
▪️ б/о "АВАН"
▪️ санаторий "Геолог"
▪️ санаторий "Ласточка"
▪️ б/о "Верхний Бор"
▪️ б/о "Кулига-парк"
▪️ ЦВМР "Снежинка"
▪️ АСУСОН ТО "Красная Гвоздика"
▪️ ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
▪️ отель "Море"
▪️ "Олимпийская Ребячка"
▪️ б/о "Пруд Лесной" (ООО "Дельвер")
▪️ санаторий "Жемчужный"
▪️ санаторий "Сосновый бор" (Ялуторовск)
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