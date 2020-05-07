Число жертв коронавируса в Тюмени увеличилось до 5 человек

В Тюменской области скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 80 лет, в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии с серьезным сопутствующим анамнезом, включая несколько инфарктов.

Предыдущие четыре летальных случая - это тоже пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний.

По данным на 7 мая,в регионе коронавирус подтвердился у 683 человек, выздоровели 267. На лечении в стационарах находятся 411 человек, у семи из них болезнь протекает в тяжелой форме - они нуждаются в искусственной вентиляции легких. У остальных состояние достаточно удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.

В обсерваторе находится 98 человек, на перевахтовке в тринадцати учреждениях - 1 319, под меднаблюдением на обязательной самоизоляции - 3 724 человека, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.