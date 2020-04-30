В праздники тюменские волонтеры работают в прежнем режиме

В Тюменской области на время майских праздников штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" продолжит работу в том же режиме.

"В связи с тем, что режим повышенной готовности был продлен до 12 мая, наш штаб тоже продолжает свою работу. Несмотря на приближающиеся праздники, мы будем продолжать доставлять необходимые продукты и лекарства в штатном режиме, до 12 мая, без выходных", — сообщила Алена Дюрягина, заместитель руководителя штаба "Мы вместе".

Тюменцев просят оставаться дома и не покидать свои квартиры без острой необходимости. Если вашим пожилым, маломобильным родственникам или знакомым нужна помощь, звоните по телефону: 8-800-200-34-11. Добровольцы привезут им необходимые продукты и лекарства.