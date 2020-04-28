В Тюменской области за сутки еще 5 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 6411 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 5 человек.
По данным к этому часу, всего на территории региона зарегистрировано 404 случая коронавируса, 64 человека выздоровели, 3 человека скончались.
Всего в России зарегистрировано 93558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 8456 человек выздоровели, 867 человек скончались.
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