В Тюменской области за сутки еще 5 заболевших коронавирусом

13:03 28 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зафиксировано 6411 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 5 человек.

По данным к этому часу, всего на территории региона зарегистрировано 404 случая коронавируса, 64 человека выздоровели, 3 человека скончались.

Всего в России зарегистрировано 93558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 8456 человек выздоровели, 867 человек скончались.

Теги: коронавирус
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