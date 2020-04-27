Тюменцев призывают не нарушать самоизоляцию в ближайшие недели

За истекшие сутки в Тюменской области выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 399, среди них — 15 человек это несовершеннолетние. Выздоровели 64 человека, скончались 3.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что к аппаратам ИВЛ подключены 6 человек. Все они — люди преклонного возраста с серьезными хроническими заболеваниями. У более чем 40% пациентов коронавирус протекает бессимптомно.

Под наблюдением специалистов остаются около 6 тыс. человек. Более 2,5 тысяч человек проверяются как контактные лица, 3,5 тысячи — на карантине под наблюдением врачей.

"Стабильное количество заболевших за последние дни не говорит о том, что ситуация с заболеваемостью в регионе пошла на спад. Прошу всех не расхолаживаться. Надо еще потерпеть хотя бы две недели для того, чтобы мы реально стабилизировали ситуацию", — отметила Ольга Кузнечевских.

Постепенное снятие ограничительных мер после стабилизации сейчас напрямую зависит от того, как граждане соблюдают режим самоизоляции.