Более 50 тысяч россиян не могут вернуться в страну

За границей находятся около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.

Консультацию по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами, можно получить на горячей линии на базе колл-центра портала Госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77.

Исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14:00 27 апреля. Для абонентов компании МТС исходящие бесплатные звонки доступны уже сейчас.

Всего с 7 по 23 апреля 2020 года Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов - в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс - в другие регионы страны. Вернувшиеся граждане регистрировались на рейсы на портале Госуслуг.

Материальная поддержка российских граждан за рубежом осуществляется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 433 от 3 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.