Социальная акция "Северяне против коронавируса" помогла более 1 200 жителям Ямала

Волонтеры ежедневно доставляют продукты и средства защиты самым социально-незащищенным жителям Ямала, сообщает Муксун.fm.
На сегодня помощь оказана более 1 200 ямальцам, в числе которых пожилые люди, матери-одиночки, многодетные семьи и инвалиды. Всего за помощью на портал обратились более 3 000 жителей округа.
Продуктовые наборы и средства защиты заказываются у предпринимателей, чтобы поддержать бизнес в период пандемии.
"В условиях вынужденных ограничений индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой. Изначально мы прогнозировали чуть меньшее количество заявок. Но даже 3 000 для округа с небольшим количеством населения в целом - это не так уж много", - отметила руководитель партийной ячейки "Единая Россия" Анастасия Казанцева.
Социальная акция "Северяне против коронавируса" расширила меры поддержки малообеспеченным и нуждающимся жителям округа. Помимо продуктовых наборов, волонтеры будут вносить абонентскую плату за услуги доступа к сети Интернет до конца года малообеспеченным семьям с детьми-школьниками.
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