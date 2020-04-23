Социальная акция "Северяне против коронавируса" помогла более 1 200 жителям Ямала

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Волонтеры ежедневно доставляют продукты и средства защиты самым социально-незащищенным жителям Ямала, сообщает Муксун.fm.

На сегодня помощь оказана более 1 200 ямальцам, в числе которых пожилые люди, матери-одиночки, многодетные семьи и инвалиды. Всего за помощью на портал обратились более 3 000 жителей округа.

Продуктовые наборы и средства защиты заказываются у предпринимателей, чтобы поддержать бизнес в период пандемии.

"В условиях вынужденных ограничений индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой. Изначально мы прогнозировали чуть меньшее количество заявок. Но даже 3 000 для округа с небольшим количеством населения в целом - это не так уж много", - отметила руководитель партийной ячейки "Единая Россия" Анастасия Казанцева.

Социальная акция "Северяне против коронавируса" расширила меры поддержки малообеспеченным и нуждающимся жителям округа. Помимо продуктовых наборов, волонтеры будут вносить абонентскую плату за услуги доступа к сети Интернет до конца года малообеспеченным семьям с детьми-школьниками.