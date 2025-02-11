"Руслайн" запустит в марте прямые авиарейсы между столицами Ямала и Югры

Регулярные рейсы между Салехардом и Ханты-Мансийском планирует запустить в марте этого года авиакомпания "Руслайн", рейсы по этому направлению будут выполняться впервые, сообщили в пресс-службе ямальского губернатора.

Время в пути составит один час. В авиаперевозках задействуют самолёты CRJ-200 на 50 посадочных мест. Перелёты будут субсидироваться из бюджетов двух автономных округов, максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей. Сейчас авиакомпания и аэропорты двух городов договариваются о днях полётов. Предположительно, это будут вторник и четверг.