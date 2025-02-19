Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов

Арктический испытательный центр в Салехарде стал первой в России инфраструктурой для дронов в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы"*, в открытии центра принял участие заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин и первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

Андрей Потемкин:

Открыты первые в стране посадочные площадки для беспилотных авиационных систем. Ямал показал, как можно двигаться быстро и, в сложных северных условиях, реализовывать инновационные проекты для отрасли, которая должна обеспечить нам в стране технологическое лидерство. Сегодня этот опыт взят за основу во всей стране для дальнейшей реализации в рамках национального проекта.

Арктический испытательный центр – единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, это позволит повысить его качество. В дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников.

Инфраструктура центра включает в себя две площадки. На стационарной – "Обдорск" – возведены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Также обустроены проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка.

Вторая посадочная площадка – мобильная, создана на базе двух вездеходов "Бурлак", оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам.

"Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике", – отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

По словам Калинина, в центре будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотных авиационных систем в арктических условиях. Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.

* В 2024 году Ямал и Самарская область стали пилотными регионами, реализующими федеральный проект в части создания инфраструктуры посадочных площадок для беспилотников, что решает задачи национального проекта "Беспилотные авиационные системы".