Глава тюменского Роспотребнадзора призвала носить маски в общественных местах

К этому часу на территории Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболеваемость фиксируется в 11 муниципальных образованиях. С рекомендациями по мерам профилактики распространения COVID-19 выступила глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Те, кто не носят масок в общественных местах, создают угрозу для себя и для окружающих. Сегодня чуть более 50% людей, у которых мы выявили коронавирус, не имеют симптомов. Если человек без маски стоит на остановке или садится в автобус без соблюдения социальной дистанции минимум в 1,5 метра, то он может обменяться с другим человеком микробно-вирусным пейзажем, что очень рискованно", — отметила Шарухо.

Глава тюменского Роспотребнадзора подчеркнула, что важно надевать маску при посещении медицинского учреждения, чтобы не создавать опасности для медицинских работников. Она сообщила, что несколько очагов COVID-19 сформировались в медицинских организациях.

Галина Шарухо сообщила, что сейчас тюменские лаборатории, где проводят анализы на коронавирус, работают круглосуточно, проверяются все люди, которые могли контактировать с заболевшими. За весь период было выполнено более 43,5 тысяч обследований на коронавирусную инфекцию. Шарухо напомнила, что первое правило профилактики распространения коронавируса — снижение контактов.

"Сведите контакты к минимуму. Для нас важно не получить после майских праздников вспышку заболеваемости", — подчеркнула она.