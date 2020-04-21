Тюменские единороссы подарили врачам два автомобиля

В заводоуковской и Ярковской больницах появились два новых легковых автомобиля для выездов к пациентам.

Автомобиль "Лада Ларгус" передан в областную больницу №12 в Заводоуковске. "Ладу Весту СВ" на прошлой неделе подарили областной больнице № 24 в Ярково. ПОдаренные автомобили можно узнать по хэштегу на борту #СпасибоВрачам.

В перид борьбы с коронавирусом штатного транспорта сельским врачам не хваетет, поэтому единороссы решили оказать местной медицине такую помощь.

"Врачи работают в сложнейших условиях, рискуя здоровьем, спасают пациентов. Наш долг – оказать им всевозможную поддержку. С инициативой приобрести автомобили для больниц выступил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, а мы передали их в учреждения, где особенно требовался дополнительный транспорт", – пояснил инициативу секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.