В Тюменской области 227 заболевших коронавирусом

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За минувшие сутки прирост инфицированных в Тюменской области составил 42 человека.

Общее количество заболевших выросло до 227. Из них выздоровели 20 человек, 2 умерли. В настоящее время лечение получают 205 человек, 4 из них в Тобольске и 8 в Ишиме. Из всех заражённых - четверо детей. Они лежат в инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

Сегодня одному из пациентов стало хуже, поэтому теперь шесть человек подключены к искусственной вентиляции легких. В обсерваторе размещены 103 человека. На самоизоляции – 2 тыс. 649 человек. За сутки проведено 1 тыс. 395 исследований на коронавирус, сообщает Оперштаб по коронавирусу.