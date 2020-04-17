В Тюменской области выполнено более 34 тысяч тестов на коронавирус

11:35 17 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: yanao.ru
Продолжение: Тюменец заразил коронавирусом несколько человек на стройке военного медцентра под Улан-Удэ

На 17 апреля на территории региона проведено 34321 лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию. К этому часу в Тюменской области зарегистрировано 112 случаев заболевания COVID-19. 

Специалистами управления Роспотребнадзора по всем случаям проводится работа по выявлению контактных, в отношении выявленных контактов предпринимаются профилактические противоэпидемические меры.

Специалисты еще раз подчеркивают, что ограничение контактов — важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса, который предотвратит распространение коронавируса.

Следует соблюдать и другие меры профилактики: строго следить за гигиеной рук, обрабатывать гаджеты и рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, избегать касания немытыми руками слизистых оболочек глаз, носа и рта, проводить в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Теги: коронавирус , профилактика , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020