В Тюменской области выполнено более 34 тысяч тестов на коронавирус

На 17 апреля на территории региона проведено 34321 лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию. К этому часу в Тюменской области зарегистрировано 112 случаев заболевания COVID-19.

Специалистами управления Роспотребнадзора по всем случаям проводится работа по выявлению контактных, в отношении выявленных контактов предпринимаются профилактические противоэпидемические меры.

Специалисты еще раз подчеркивают, что ограничение контактов — важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса, который предотвратит распространение коронавируса.

Следует соблюдать и другие меры профилактики: строго следить за гигиеной рук, обрабатывать гаджеты и рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, избегать касания немытыми руками слизистых оболочек глаз, носа и рта, проводить в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств.