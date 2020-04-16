В Тюменской области скончался второй пациент с коронавирусом

За сутки в Тюменской области диагноз COVID-19 подтвердился у еще 27 человек. Всего к этому часу на территории региона зарегистрировано 112 заболевших. Минувшей ночью в Областной инфекционной больнице скончался второй пациент, у которого был выявлен коронавирус.

"Это пожилой человек, 68 лет, который поступил к нам с очень тяжелым хроническим диагнозом, связанным с заболеванием легких. Соответственно, тяжело на нем сказалось наличие коронавирусной инфекции, по заключению патологоанатомов сложно сказать, что послужило причиной смерти, — покомментировала в видеообращении заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Где он был заражен, мы, к сожалению, так узнать и не смогли, потому что он нигде не был, никуда не выезжал, никого не принимал. Сегодня в инфекционной больнице находится его супруга, которая заразилась, по всей видимости, от него".

Напомним, ранее в инфекционной больнице скончалась 66-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус. Таким образом, с учетом 10 выписавшихся и 2 скончавшихся сейчас под наблюдением врачей в Областной инфекционной больнице находятся 100 человек. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Среди них — двое детей, которые, по словам докторов, находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровье пока не вызывают у врачей каких-либо опасений.