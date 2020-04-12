У 9 тюменцев подтвердился диагноз COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтверился еще у 9 пациентов областной инфекционной больницы.

Итого с начала февраля в регионе коронавирусом заболели 39 человек. Из них 9 выздоровели, 29 продолжают лечение. 5 пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, трое – на искусственной вентиляции легких.

Всего, по данным на 12 апреля, в инфекционной больнице под наблюдением врачей находятся 42 человека. В обсерваторе в реабилитационном центре "Градостроитель" размещено 83, на домашнем карантине - около 2000 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.