Постояльцы тюменской гостиницы "Искра" и дома милосердия переехали в обсерватор

18:27 11 апреля 2020
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У нескольких постояльцев гостиницы "Искра" подтвердился коронавирус. В связи с этим, всех, кто мог с ними контактировать, разместили на карантин в "Градостроитель".

В обсерватор доставлен 71 человек. Это не только постояльцы гостиницы, но и проживающие в доме милосердия, так как заведения расположены в одном здании, сообщает телеканал "Тюменское время". 

Сейчас больные проходят лечение в областной инфекционной больнице, у размещенных в обсерваторе произведен абор биоматериала для исследований, сообщил начальник отдела областного департамента здравоохранения Игорь Крючков.

 

Теги: коронавирус
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