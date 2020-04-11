Службы занятости полностью перешли на удаленную работу

09:00 11 апреля 2020
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Правительство РФ поменяло порядок работы органов службы занятости. Теперь все услуги предоставляются дистанционно.

Подробности рассказала директор областного департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич:

Больше НИКАКИХ справок - достаточно заполнить заявление в личном кабинете на портале "Работа в России". Остальные сведения предоставляют уполномоченные органы исполнительной власти.

Надежда Мазуркевич:

10 апреля с 18 часов закроют доступ к оказанию услуг через региональный интерактивный портал. Соответственно будет закрыт доступ по предоставлению документов в электроном виде и по электронной почте в службы занятости Тюменской области. Гражданам, которые уже подали документы, не нужно ничего делать дополнительно.

Теги: карантин , коронавирус , трудоустройство , центр занятости населения
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