Службы занятости полностью перешли на удаленную работу

Правительство РФ поменяло порядок работы органов службы занятости. Теперь все услуги предоставляются дистанционно.

Подробности рассказала директор областного департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич:

❗ Больше НИКАКИХ справок - достаточно заполнить заявление в личном кабинете на портале "Работа в России". Остальные сведения предоставляют уполномоченные органы исполнительной власти.

Надежда Мазуркевич:

10 апреля с 18 часов закроют доступ к оказанию услуг через региональный интерактивный портал. Соответственно будет закрыт доступ по предоставлению документов в электроном виде и по электронной почте в службы занятости Тюменской области. Гражданам, которые уже подали документы, не нужно ничего делать дополнительно.