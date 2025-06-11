Очередную масштабную ярмарку вакансий в Тюменской области проведут 27 июня

Всероссийская ярмарка трудоустройства в Тюменской области развернется на 22 локациях, стартует она 27 июня в 10:00 одновременно во всех муниципалитетах Тюменской области. Центральной и самой масштабной площадкой станет Тюменский технопарк.

"Мы приготовили более 20 площадок не только для тех, кто ищет работу, а в первую очередь для вас, уважаемые работодатели. Мы пригласили лучших спикеров, четыре самых актуальных тематических трека в области занятости населения и не только. Мы готовы с вами поделиться опытом и попросить вас представить свой", - отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

На мероприятии соберутся работодатели региона с тысячами актуальных вакансий; вузы, колледжи и техникумы с профориентационной программой презентуют рабочие, инженерные и другие востребованные профессии; консультанты Кадрового центра "Работа России" и Центра "Мой бизнес" расскажут о мерах поддержки и помогут найти путь к работе мечты.

Участники смогут напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать о новых возможностях, получить персональные консультации по построению карьеры и пройти собеседование прямо на месте.

Специально для партнеров-работодателей в технопарке будет организована насыщенная и полезная деловая программа. Это серия бесплатных экспертных сессий, направленных на сохранение и развитие человеческого потенциала.